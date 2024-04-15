2024-04-15 17:06:10 - المصدر: منصة إيشان

رأى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن الرد الإيراني بمئات المسيرات والصواريخ على الكيان الإسرائيلي “أحرج” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته لواشنطن، وقد تفتح النقاش حول عدم إمكانية العراق الإيفاء بالتزاماته. وقال الشمري لـ”إيشان”، الرد الإيراني على إسرائيل يؤثر بشكلٍ كبير جدا على زيارة السوداني إلى واشنطن، وسيضع رئيس الوزراء العراقي في […]

ظهرت المقالة تحليل: الرد الإيراني على الكيان الإسرائيلي أحرج السوداني أولاً على Eishan.