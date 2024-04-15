رومانسكي: نتطلع إلى اجتماع مثمر بين السوداني وبايدن

2024-04-15 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق الينا رومانسكي، اليوم الاثنين، التطلع إلى اجتماع مثمر بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن.وذكرت رومانسكي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أنني "بصفتي سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، يسعدني الانضمام إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن العاصمة، ونتطلع إلى اجتماع مثمر مع الرئيس بايدن بهدف تعزيز الروابط بين بلدينا"، مشيرة إلى "الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".