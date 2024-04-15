وزير التخطيط: حكومة رئيس الوزراء تركز على الإصلاح الاقتصادي وإقامة الشراكات مع دول العالم

2024-04-15 17:54:01 - المصدر: واع

واشنطن – واعاكد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاثنين، ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تركز على الإصلاح الاقتصادي وإقامة الشراكات مع دول العالم.وقال تميم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن في اشنطن، تابعته وكالة الانباء العراقية،(واع): "نأمل في اجتماع اليوم الخروج بمقررات إيجابية"، مؤكدا ان "الحكومة العراقية تحذر من اتساع التصعيد وتدعو إلى ضبط النفس".واضاف تميم: "نركز اليوم على قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار والطاقة"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية تعمل على توسيع شراكاتها الاقتصادية".وتابع، ان "الحكومة العراقية تعمل على توسيع شراكاتها الدولية واستثمار الغاز"، موضحا ان "العراق يعمل مع شركائه على تحفيز اقتصاده".