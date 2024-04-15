وزير التربية يفتتح ثلاث مدارس جديدة في كركوك

2024-04-15 17:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، افتتاح ثلاث مدارس حديثة الطراز في محافظة كركوك بحضور الوزير ابراهيم الجبوري، الذي اكد على إنهاء ملف المشاريع المتلكئة هذا العام.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة وملف المدارس الكرفانية، تصدرت جدول اعمال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري خلال زيارته محافظة كركوك لإفتتاح ثلاث مدارس ذات الطراز العمراني الحديث وسط حضور مديري الدوائر الحكومية وعدد من التربويين".

واضاف، ان "وزير التربية إلتقى محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وناقش معه جملة من الفقرات الخاصة بالمشاريع التربوية التي شرعت الوزارة تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المحلية والجهات الساندة للاتساع بدائرة تفعيلها وسد حاجة المحافظة من المدارس، خاصة بعد المتابعة المباشرة والدعم المتكامل الذي قدمته الحكومة المركزية لإنجاز مشروع الوزارة رقم واحد بأسرع وقت ممكن".

ووفقا للبيان، استعرض الجانبان "المدارس المنجزة ضمن اعمال التأهيل والترميم التي بلغ عددها (300) مدرسة وبناء( 40) أخرى خلال عام 2023 على وفق معايير جودة عالية وهندسة إيطالية متميزة إضافة الى المواصلة بتشييد 44 مدرسة ضمن مشروع القرض الصيني الذي حقق نسب انجاز متقدمة من المؤمل الاعلان عن اكتمالها نهاية العام الحالي".



