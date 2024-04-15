200 الف سائح يزورون اقليم كوردستان خلال ايام العيد

2024-04-15 17:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، إن أكثر من مليون و700 الف سائح زاروا إقليم كوردستان العراق خلال هذا العام. ونقلت الدائرة عن مدير الإعلام والاتصالات في هيئة السياحة في اقليم كوردستان إبراهيم عبد المجيد، إن "أكثر من 200 ألف سائح زاروا إقليم كوردستان خلال عيد الفطر من 8 إلى 13 من نيسان الجاري. وأضاف أن "معظم السياح جاءوا من وسط وجنوب العراق وإيران وتركيا ودول أخرى، في حين زار عدد كبير من السياح المحليين في إقليم كوردستان، الذي يبلغ عددهم 150 ألف نسمة، المنتجعات والمناطق السياحية". ويزور العديد من المواطنين من وسط وجنوب العراق، خلال المناسبات، وخاصة