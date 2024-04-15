مصرع العشرات في باكستان بسبب الامطار

2024-04-15 17:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

لقي 41 شخصاً على الأقل مصرعهم، بينهم 28 أصيبوا بصواعق في باكستان جراء أمطار غزيرة. وأصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذيرًا من انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة في حين توقعت خدمات الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة خلال أيام عدة أخرى في معظم ولايات البلاد. وسجلت ولاية البنجاب الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان والتي تضم 240 مليون نسمة، أكبر الخسائر البشرية، وفقا للقسم الإقليمي للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث. وأكدت الهيئة أنّ 21 شخصاً قضوا هناك بين الجمعة والأحد بصواعق ضربت مناطق ريفية. وقتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم سبعة أصيبوا بالبرق في ولاية بلوشستان، في جنوب غرب البلاد، وفقًا لما ذكرت