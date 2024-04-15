2024-04-15 17:59:02 - المصدر: سامسونج

سامسونج تطرح أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي والاتصال المحسن في حدث "مرحبًا بكم في BESPOKE AI"

تقام ثلاث فعاليات خلال 24 ساعة في سيول وباريس ونيويورك، حيث يتم عرض أجهزة المطبخ والمنزل الجديدة المصممة خصيصًا لكل سوق

بغداد، العراق، 15 أبريل 2024: تُسلّط شركة سامسونج للإلكترونيات الضوء على أحدث تشكيلتها من الأجهزة المنزلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ضمن الحدث العالمي "مرحبًا بكم في الذكاء الاصطناعي المخصّص BESPOKE AI"، والذي يقام بالتزامن في ثلاث مدن وهي: سيول وباريس ومدينة نيويورك. وتستعرض سامسونج رؤيتها حول دور إمكانات الاتصال في تحسين التجربة المنزلية، وكيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لأداء الأجهزة.

وافتتح جونغ-هي (جيه إتش) هان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج للإلكترونيات، سلسلة الأحداث من خلال بدء التجمع الإعلامي في سيول تحت شعار "مرحبًا بكم في BESPOKE AI". وأوضح كيف تتفوق أجهزة سامسونج المنزلية ليس فقط في المهام التقليدية، بل توفر أيضًا وظائف موسعة مع تكامل الذكاء الاصطناعي، وبشكل خاص إدراج الشاشات في الثلاجة، ونطاق الحث، وغسالة الملابس، مما يحول الأجهزة المخصصة إلى منصات ترفيهية ومركز تحكم ملائم لأجهزة سامسونج المتصلة الأخرى عبر SmartThings.

وقال جيه إتش هان: "منذ الإطلاق الأولي لأجهزة BESPOKE في عام 2019، أظهرت سامسونج للإلكترونيات كيف يمكن تصميم الأجهزة لتناسب الاحتياجات الفريدة لمنزل كل مستخدم وأسلوب حياته. وبعد خمس سنوات، نكشف النقاب عن رؤيتنا للذكاء الاصطناعي في الأجهزة، ونقدم منتجات تعتمد على إرثنا في التصميم المخصّص من خلال تقديم اتصال محسّن وميزات الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بتجربة المستهلك إلى آفاق جديدة".

تتكامل أجهزة Bespoke AI لتوفير تجارب حديثة في أنحاء المنزل

مجهزة بشبكة Wi-Fi متكاملة، وكاميرات داخلية، ومعالجات الذكاء الاصطناعي، والتوافق مع تطبيق SmartThings؛ توفر أحدث أجهزة Bespoke AI من سامسونج وظائف واتصالات محسّنة، مما يمهد الطريق لمنزل ذكي بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن طرح AI Home، وهو عبارة عن شاشة LCD متصلة مقاس 7 بوصات مدمجة في العديد من المنتجات، يوفر وصولاً سهلاً ومريحًا للتحكم في النظام البيئي المتصل بالكامل.

يتميز AI Home بميّزة عرض الخريطة ثلاثية الأبعاد، مما يمنح المستخدمين نظرة شاملة لمنزلهم، وبالتالي يسهل التعرف والتحكم في جميع الأجهزة المتصلة. على سبيل المثال، يمكن تشغيل وضبط مكيف الهواء في الغرف الأخرى مباشرة من واجهة AI Home على جهاز الطهي من داخل المطبخ، مما يلغي الحاجة إلى ترك الطهي دون مراقبة، كما يمكن تفعيل المكنسة الكهربائية الروبوتية في غرفة المعيشة من AI Home على الغسالة، مما يؤدي إلى تبسيط المهام المنزلية دون توقف ذهابًا وإيابًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إدارة المكالمات الهاتفية بسلاسة من خلال AI Home، مما يضمن الاستجابة في الوقت المناسب أثناء القيام بمهام متعددة. علاوة على ذلك، لا يعزز AI Home الكفاءة فحسب، بل يعزز أيضًا الاستمتاع بالأعمال المنزلية، مما يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الوصول إلى الوصفات على الشاشة أثناء الطهي.

ونظرًا لوجود الهواتف المحمولة في كل مكان في حياة الناس، فإن ميزة Mobile Smart Connect تمثل إضافة جديدة، حيث ترسل تنبيهات فورية إلى هاتف المستخدم عندما يكتشف قربه من الأجهزة المسجلة. لا يقوم الإشعار بإعلام المستخدمين فحسب، بل يوفر أيضًا قائمة تحكم سريعة، مما يمكنهم من تنفيذ الوظائف الأساسية للجهاز مباشرة من هواتفهم. وهذا يلغي الحاجة إلى البحث عن جهاز التحكم عن بعد داخل المنزل، مما يؤدي إلى تبسيط العملية بشكل أكبر من خلال تقليل الخطوات والنقرات اللازمة للوصول إلى نفس الميزات من خلال تطبيق SmartThings.

وفي حدث BESPOKE AI، كشفت سامسونج أيضًا عن الميزة المبتكرة Calm Onboarding، المصممة لتبسيط عملية انضمام المستخدمين إلى منظومة سامسونج المتصلة. تلغي هذه الميزة حاجة المستخدمين إلى تسجيل المنتجات يدويًا، حيث تقوم تلقائيًا بربط عمليات الشراء التي تتم ضمن حساب سامسونج على موقع Samsung.com بتطبيق SmartThings باستخدام نفس بيانات اعتماد الحساب.

ولغرس الثقة لدى المستخدمين أثناء تبنيهم لعصر الأجهزة المنزلية المتصلة للغاية والمعززة بالتقدم التكنولوجي، أكدت سامسونج على منصة أمان Knox القوية، والتي تضمن حماية جميع بيانات المستخدم المخزنة على الأجهزة المتصلة. ويشار إلى أن ثلاجة Bespoke الفرنسية بأربعة أبواب والمزودة بتقنية AI Family Hub™ قد حصلت على تصنيف المستوى الماسي لقدراتها الأمنية على إنترنت الأشياء (IoT) من UL Solutions، الشركة العالمية لعلوم السلامة. وكذلك، فإن نماذج Family Hub الأخرى التي تتضمن هذه التقنية، إلى جانب Bespoke Jet Bot Combo™ AI، قد حصلت أيضًا على هذا التصنيف المتميّز.

الذكاء الاصطناعي يُقدم إمكانيات جديدة لأجهزة سامسونج المنزلية

يكمن الفرق الأساسي بين الأحداث الثلاثة، بصرف النظر عن مواقعها، في عروض المنتجات التي تم الكشف عنها خلال المؤتمرات الصحفية. ويعكس هذا الاختيار من المنتجات الأجهزة المحددة المقرر إطلاقها في كل سوق على حدة.

وقد انطلق حدث "BESPOKE AI" في سيول بالمجموعة الأكثر شمولاً من المنتجات بين المواقع الثلاثة، والتي تضم 14 عرضًا جديدًا مثل الثلاجة ذات الباب الفرنسي BESPOKE مع AI Family Hub™+، وتشكيلة Bespoke Infinite Induction، وغسالةBespoke AI Laundry Combo™ ، ومكنسة Bespoke Jet Bot Combo™ AI، وBespoke Jet AI™، وBespoke Cube™ Air Infinite Line، أحدث ثلاجة بأربعة أبواب لعام 2024 مزودة بتقنية peltier، وابتكارات إضافية.

تعمل الثلاجة الأبواب الفرنسية ذات الأربعة أبواب المزودة بتقنية AI Family Hub™ كمركز رئيس لإدارة الطعام، حيث تربط الثلاجة بالأجهزة المنزلية الأخرى. يتميز AI Family Hub™+ بشاشة LCD كبيرة تقع على اللوحة الأمامية اليمنى للثلاجة، مما يوفر واجهة ذكاء اصطناعي بديهية حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الوصفات الموصى بها والاستمتاع بالموسيقى ومقاطع الفيديو للترفيه أثناء وجودهم في المطبخ. وتستخدم الثلاجة، المجهزة بتقنية AI Vision Inside، كاميرا داخلية للتعرف على 33 نوعًا من المواد الغذائية الطازجة المخزنة بالداخل، والتي يتم بعد ذلك عرضها وإدارتها على شاشة Family Hub™ ويمكن مراقبتها أيضًا عبر تطبيق SmartThings.

ومن بين المنتجات البارزة الأخرى Bespoke Jet Bot Combo™ AI، وهي عبارة عن مكنسة كهربائية وممسحة روبوتية متعددة الوظائف مزودة بقدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنية التعرف بالذكاء الاصطناعي المتقدمة. يستخدم نظام التعرف بالذكاء الاصطناعي وظائف مختلفة، مثل التعرف على الكائنات بواسطة الذكاء الاصطناعي المدعوم من نموذج وكاميرا الشبكة العصبية للتعلم العميق (DNN) المتطورة، مما يتيح له التعرف على الكائنات المتنوعة، بما في ذلك البشر والحيوانات الأليفة والعناصر التي يصعب اكتشافها مثل كابلات الهاتف الرفيعة، والسجاد أو الحصير. بالإضافة إلى ذلك، تكتشف ميزة AI Floor Detect نوع سطح الأرضية الذي يتم تنظيفه، وتقوم تلقائيًا بتعديل طريقة التنظيف وفقًا لذلك. على سبيل المثال، عند اكتشاف السجاد، تحدد المكنسة الكهربائية الروبوتية ما إذا كان سيتم رفع ممسحتها أو إعادتها إلى محطتها لمنع تبلل السجادة. علاوة على ذلك، يشتمل الجهاز على Clean Station Steam+، الذي يوفر مجموعة من الميزات للصيانة السهلة، مثل تفريغ كيس الغبار، وإعادة ملء خزان المياه، وتنظيف الممسحة بالبخار تمامًا. وتقوم Clean Station Steam+ بتطبيق بخار عالي الحرارة على سطح الممسحة، مما يقضي بشكل فعال على 99.99% من البكتيريا الضارة.

وبالنظر إلى التركيز على كفاءة الطاقة في السوق الأوروبية، قدم حدث "BESPOKE AI" في باريس أحدث الابتكارات الموفرة للطاقة، بما في ذلك تشكيلة ثلاجة المجمّد ذو القاعدة العريضة والغسالات الجديدة. تتميز ثلاجة المجمد السفلي ذو القاعدة العريضة للغاية بتصنيف مستوى كفاءة الطاقة "A" وفقًا للمعايير الأوروبية، بفضل الضاغط العاكس المدعوم بالذكاء الاصطناعي المبتكر من سامسونج. علاوة على ذلك، تشتمل مجموعة الغسالات الجديدة على مجموعة من الطرازات التي تتيح توفيرًا في الطاقة يصل إلى A-10%، وA-20%، وحتى طراز A-40% الإضافي الموفر للطاقة. ومن الجدير بالذكر أن الطراز A-40% الموفر للطاقة للغاية يتميز بتقنية Bubble Shot، التي تحافظ على الماء وتقلل من وقت الدورة عن طريق تدوير الماء داخل الأسطوانة وتوزيعه على الملابس.

وتمثل مجموعة Bespoke AI Laundry Combo™، التي تم عرضها في كل من حدثي سيول ونيويورك، حلاً مبتكرًا متعدد الإمكانات، يجمع بين وظائف الغسالة والمجفف لتحقيق أقصى قدر من الراحة وتوفير المساحة. تم تصميم هذا الجهاز، المجهز بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لتوقع احتياجات المستخدمين، والتوصية بدورات الغسيل المثالية بناءً على المتطلبات الدورية والموسمية. بفضل تقنية AI Opti Wash & Dry™، تعمل مجموعة الغسيل AI Laundry Combo™ على تكييف أداء الغسيل والتجفيف بذكاء لكل حمولة، وتوزيع الماء والمنظفات بدقة بناءً على وزن الغسيل ونوع القماش. علاوة على ذلك، فإنه يستخدم الكشف عن الأقمشة ومراقبة التربة أثناء الدورات، وضبط مستويات المنظفات وأوقات الغسيل حسب الحاجة. وبعد الانتهاء، يمكن للمستخدمين تتبع استهلاك الطاقة والمياه بسهولة عبر التقرير المقدم على تطبيق SmartThings.

تم الكشف عن أجهزة Bespoke Slide-in Range المزودة بتقنية AI Home حصريًا في حدث نيويورك الذي استضافته "سامسونج 837"، وتتميز هذه المجموعة بكونها أجهزة طهي متعددة الاستخدامات تقدم مجموعة من الميزات الترفيهية. تم تجهيز هذا الجهاز متعدد الوظائف بكاميرا فرن داخلية، مما يتيح للمستخدمين رؤية الجزء الداخلي للفرن عن بعد من مواقع مختلفة، مثل التلفزيون في غرفة المعيشة أو عبر تطبيق SmartThings على هواتفهم المحمولة، حتى أثناء تواجدهم بعيدًا عن المنزل. تتيح هذه الميزة للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو قصيرة تسلط الضوء على عملية الطهي، والتي يمكن مشاركتها بسهولة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تكشف سامسونج النقاب عن استراتيجيتها لدمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية بحلول نهاية هذا العام. وسيلعب Bixby، المساعد الصوتي لشركة سامسونج، دورًا محوريًا في هذه المبادرة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تمكين Bixby من التقدم إلى ما هو أبعد من قدرته الحالية على تنفيذ أوامر فردية، مما يمكنه من فهم الجمل المعقدة والمشاركة في المحادثات الطبيعية. على سبيل المثال، سيكون قادرًا على فهم الطلبات المركبة مثل "تشغيل مكيف الهواء إلى وضع Wind Free، أخبرني ما هي أحوال الطقس". سيحتفظ Bixby أيضًا بالسياق من التفاعلات السابقة لضمان الاستمرارية السلسة. إذا طلب المستخدم من Bixby إيقاف تشغيل جهاز تنقية الهواء ثم أضاف "وكذلك التلفزيون"، فسوف يلبي Bixby كلا الطلبين وفقًا لذلك. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من الاعتماد على Bixby لتقديم حلول لمختلف السيناريوهات. على سبيل المثال، من خلال قول "غرفة المعيشة تبدو رطبة" أو طرح السؤال "ماذا يجب أن أفعل بكل البطاطس التي اشتريتها بالأمس؟" سيقوم Bixby بتفسير هذه المهام متعددة الأوجه والرد بشكل طبيعي على استفسارات المستخدم.

إحداث ثورة في مستقبل الأجهزة المنزلية

لا تركز سامسونج على عرض تجربة منزلية محسنة فحسب، بل تكرس جهودها أيضًا لابتكار وإنتاج أجهزة أكثر كفاءة. وكان لهذا الحدث أهمية خاصة لأنه لم يقتصر على تقديم تشكيلة منتجات سامسونج وميزاتها الجديدة فحسب، بل كشف أيضًا عالميًا عن الإمكانات التحويلية لجميع الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi، بما في ذلك تلك المملوكة بالفعل للعملاء.

وتظل سامسونج ملتزمة بتعزيز الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi سواء في السوق أو تلك الموجودة بالفعل في منازل المستخدمين من خلال تحديثات البرامج وتطوير SmartThings. يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزات الجديدة حتى في الطرازات القديمة والاستمتاع بكفاءة أكبر في استخدام الطاقة مع المنتجات التي تم شراؤها مسبقًا. كما تم تقديم Smart Forward لأول مرة في هذا الحدث، وهي خدمة توفر أحدث الميزات وتصحيحات الأمان والترقيات من خلال تحديثات البرامج المنتظمة. يمكن للمستخدمين بسهولة مراقبة معلومات التحديث المتوفرة وتلقي الإشعارات عبر تطبيق SmartThings، مما يوفر راحة البال ويقلل الحاجة إلى استبدال الأجهزة بشكل متكرر.

وتواصل منظومة SmartThings تطورها، مما يمكّن المستخدمين من تقليل استهلاكهم للطاقة بشكل أكبر بعد الشراء. توفر ميزات مثل الشحن الأمثل Optimal Charging للمستخدمين القدرة على إدارة استخدامهم للطاقة بشكل استراتيجي. مع SmartThings Energy، يمكن للمستخدمين مراقبة استهلاك الطاقة لأجهزة سامسونج المتصلة الخاصة بهم والتحكم فيها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط سامسونج لتقديم برنامج مكافآت سامسونج Samsung Rewards الجديد قريبًا، مما يتيح للمستخدمين كسب طوابع يومية من خلال تحقيق أهداف توفير الطاقة باستخدام وضع AI Energy. يمكن استبدال هذه الطوابع واستخدامها على موقع Samsung.com ومتجر Samsung Galaxy ومنصات الشراء الأخرى الخاصة بشركة سامسونج.

ومن أجل تعزيز فعالية مبادراتها، تواصل سامسونج عقد شراكات تهدف إلى تنفيذ حلول تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة، مع تعزيز راحة المستخدمين في الوقت نفسه. ومن خلال التعاون مع شركة British Gas، تقوم سامسونج بدمج ميزة الاستجابة للطلب التلقائي الخاصة بـ SmartThings Energy مع ميزة PeakSave الخاصة بشركة British Gas، مما يتيح للمستخدمين تحقيق المزايا الاقتصادية بسهولة من خلال الحفاظ على الطاقة.

وباعتبارها لاعباً رئيساً في قطاع الأجهزة المنزلية، كشفت سامسونج عن التزامها بتسخير تقنيات الجيل التالي لأغراض تتجاوز إنشاء منتجات مبتكرة. وينصب التركيز على استخدام الحلول الهندسية التي تعمل على إطالة عمر المنتجات وتقليل الحاجة إلى عمليات الاستبدال المتكررة. ومن بين الأساليب التي تم طرحها خلال المؤتمر الصحفي التبريد الهجين، الذي يدمج مكونات "peltier" الكهروحرارية عالية الطاقة جنبًا إلى جنب مع الضاغطات لتعزيز كفاءة وأداء التبريد، والمرشحات منخفضة الصيانة لأجهزة تنقية الهواء، مما يلغي الحاجة إلى شراء المرشح أو استبداله.

ويبقى ضمان سلامة المنتج هو الشغل الشاغل لشركة سامسونج، مع الالتزام بالحصول على الشهادات التي تثبت موثوقية المنتج في جميع فئات الأجهزة وتوسيع نطاقها. ويتضمن ذلك الحصول على شهادة تقليل مخاطر الحرائق (RFR) للمنتجات الجديدة، مما يوضح أن الأجهزة المعتمدة مصممة للتخفيف بشكل فعال من حوادث الحرائق المنسوبة إلى المنتج.

وفي ختام الحدث، كشفت سامسونج النقاب عن تعاونها مع فيلم "Inside Out 2" (من المقرر عرضه في 14 يونيو) من شركتي Disney وPixar، بهدف توضيح مزايا مجموعة Bespoke AI Laundry Combo™ الجديدة. تم تقديم مقطع فيديو تشويقي للعلامة التجارية المشتركة، يتضمن مقاطع من Inside Out 2، يوضح كيف يمكن للغسالة الجديدة أن تخفف من الضغط المرتبط بالغسيل من خلال تقنية AI Bubble™.