أزمة مخيفة في ديالى.. عجلات تهدد اعضاء مجلس المحافظة بالقتل والحرق بسبب منصب المحافظ

2024-04-15 18:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

بالتزامن مع المحاولة الفاشلة لعقد جلسة مجلس محافظة ديالى مساء امس الاحد، بدأت ازمة ديالى تصل لمراحل خطيرة وخارج الاطر القانونية، حيث جابت عجلات مسلحة ومظللة مناطق ديالى ومنازل اعضاء مجلس المحافظة، وتهديدهم بـ"القتل وحرق المنازل"، لغرض التصويت لصالح جهة معينة او مرشحين معينين لمناصب رئاسة المجلس وكذلك منصب محافظ ديالى المختلف عليه منذ اشهر.

عضو مجلس محافظة ديالى عن تحالف السيادة عمر الكروي قال في منشور عبر صفحته الرسمية، ان "عشرات السيارات المظللة تتواجد مع مسلحين ورسائل التهديد امام مضيف الديرة الان في جلولاء وتهديد شخصي لي من قبل جهات مسلحة".

واضاف: "اقول لكم، جذورنا عميقة في هذه الارض ورسائل التهديد المبطنة لن تكسر ارادة من يخاف الله ويشعر بمسؤولية ازاء اهله من كل الاطياف، نحن لها وارواحنا فداء لهذه الارض المعطاءة، سنواصل المسيرة للحفاظ على الحقوق مهما كانت التحديات، لن نرضخ لاصحاب الاجندة المشبوهة وسنحافظ على الامانة".

وفي ذات السياق، قالت عضو مجلس محافظة ديالى من تحالف الاساس دريا خير الله رشيد في منشور ايضا متسائلة: "اين دور قيادة العمليات والقوات الامنية عندما يجوب المسلحون بسياراتهم على بيوت اعضاء مجلس محافظة ديالى لغرض تهديهم؟ اين دور قيادة شرطة ديالى؟ ننتظر اجابتهم عن هذا التقصير الواضح والا سيكون لنا موقف اخر تجاه هذا الوضع المزري".

واضافت انها "وسائل رخيصة يتم ممارستها من اجل الضغط على اعضاء المجلس للتصويت لصالح جهة معينة".

من جانبه، قال عضو لجنة الامن النيابية النائب عن عصائب اهل الحق، احمد رحيم الموسوي في بيان: "ننتظر موقف قيادة العمليات وقيادة الشرطة من الاحداث التي حصلت اليوم من قبل مجاميع مسلحة قامت بتهديد اعضاء مجلس المحافظة وتتوعد بالقتل وحرق البيوت".

واضاف: "اساليب رخيصة وهمجية وتدل على مستوى الانحطاط الاخلاقي الذي وصل اليه هؤلاء"، مشيرا الى ان "السؤال لأجهزتنا الامنية ما هو دوركم في حفظ الامن في المحافظة ماذا تفعل قيادة العمليات وقيادة الشرطة والاستخبارات والامن الوطني هل دوركم هو التفرج على هؤلاء".

واكد: "ننتظر موقفا صريحا منكم والا سيكون خلال هذا الاسبوع استجواب لكم جميعاً في لجنة الامن والدفاع النيابية والمطالبة بإقالتكم جميعاً لتقصيركم بواجباتكم المكلفين بها".

وطالت التهديدات ايضا، النائبة ناهدة الدايني، حيث قالت انه "قبل قليل قامت سيارة ومسلحون بتهديد حماية النائب ناهدة الدايني في المقدادية، وان السيارة والمسلحين تابعة لاحدى الجهات".

وفي ذات السياق، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة الى عشيرة بني تميم في ديالى، مخاطبة اعضاء مجلس محافظة ديالى، وتقول انها "عشيرة الـ4 الاف شهيد ومنصب المحافظ من نصيبها ولن تقبل تقاسمه مع أي جهة"، مشددة على "تجديد الترشيح للمحافظ السابق مثنى التميمي".



