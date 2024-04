الشطرة: إعادة العمل بمشروع ماء الناصرية  بعد اتمام اعمال الصيانته

2024-04-15 18:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلنت قائممقامية قضاء الشطرة عن اتمام اعمال الصيانة لمشروع ماء الناصرية الموحد المغذي لمناطق الشطرة والناصرية. وذكر بيان للقائممقامية تابعته شبكة أخبار الناصرية أن كوادر ماء الناصرية و مركز ماء الشطرة قد أكملت أعمال صيانة المشروع وإعادته للخدمة خلال وقت قصير. واضافت يعتبر المشروع هو العصب الأساس...

