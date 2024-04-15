2024-04-15 18:12:09 - المصدر: منصة إيشان

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق الينا رومانسكي، اليوم الاثنين، التطلع إلى اجتماع مثمر بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن. وذكرت رومانسكي في تغريدة عبر “x”، أنني “بصفتي سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، يسعدني الانضمام إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن […]

ظهرت المقالة رومانوسكي: سأنضم لاجتماع بايدن – السوداني.. ماضون بالشراكة الشاملة أولاً على Eishan.