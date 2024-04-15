الإطار التنسيقي: نؤكد دعمنا الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السوداني في زيارته إلى واشنطن

2024-04-15 18:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها المنطقة يعيش العراق استقراراً واضحاً في ظل تضافر جهود الشعب والسلطات والمؤسسات المعنية.

و يتطلع العراق الى بناء علاقات دولية متينة لاستكمال استراتيجية التنمية من خلال توطيد تلك العلاقات على اسس صحيحة تعتمد السيادة الكاملة للقرار العراقي والمصالح المتبادلة مع الدول.

ومن هنا تأتي زيارة رئيس

الوزراء السيد محمد شياع السوداني والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نامل ان تحرز الزيارة تقدما في العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة ، على المستويات المختلفة وخصوصا الطاقة والاستثمار والاقتصاد والتكنولوجيا.

نؤكد دعمنا الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السيد السوداني.

كما نتطلع الى دور عراقي يحقق إيقاف العدوان على غزة، وعدم اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط،

وان تؤسس الزيارة لشراكة ثنائية استراتيجية مستدامة مع الولايات المتحدة خصوصا بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، والاستعداد لجدولة الانسحاب ورغبة العراق في بناء علاقات ثنائية مع الاطراف الاساسية في التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وان تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه

