شراكات طويلة الأمد.. السوداني يطرح ملفات مهمة على طاولة وزير الخارجية الامريكي

2024-04-15 18:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين بتوقيت بغداد، وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد اللقاء، الذي جرى في مقر إقامة سيادته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، البحث في جهود إرساء الأسس لعلاقات مشتركة طويلة الأمد، وتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي، واللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين البلدين.

كما جرى البحث في عدد من الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية، خصوصاً في مجالات الطاقة، وإمكانية توسعة الشراكة مع القطاع الخاص العراقي في مجالات مهمة للسوق العراقية، والتعاون على مختلف الصعد التي تصبّ في صالح البلدين.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى التفاهم الثنائي في ما يتعلق بالعديد من القضايا، مشدداً على أن اتفاقية الإطار الإستراتيجية تمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة.

كما شهد اللقاء التباحث في أهمّ قضايا المنطقة، وما يجري في غزّة، إذ جدد سيادته موقف العراق الواضح من العدوان، مؤكداً المسؤولية المشتركة القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين العزّل، وأهمية دعم الجهود الساعية إلى منع اتساع الصراع، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا بين صفوف الشعب الفلسطيني.

من جانبه، رحّب الوزير بلينكن بزيارة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً دعم الإدارة الأمريكية مواقف العراق في المنطقة، مؤكداً أنها تساند وتدعم وجود عراق قوي ديمقراطي، يدعم جهود الاستقرار الإقليمي والدولي، وخطوات العراق بتطوير العلاقات مع دول الجوار.

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن تدعم خطوات العراق التنموية والإصلاحية، والاتجاه نحو استثمار الغاز وتطوير قطاع الطاقة والبنى التحتية، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى المزيد من التعاون بين البلدين