علاوي: حوارات رئيس الوزراء مع الخزانة الأمريكية ستتناول خطوات الحكومة في الإصلاح المالي

2024-04-15 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيتطرق خلال زيارته الحالية إلى واشنطن للإصلاحات المالية والفرص الاستثمارية بينها طريق التنمية بوصفه مشروعا إستراتيجياً عالمياً.وقال علاوي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء وضع على الأجندة الخاصة لزيارته إلى واشنطن اللقاء مع الشركات الأمريكية لشرح موقف الحكومة العراقية ومسار الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسين مؤشرات البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي عمل عليها رئيس الوزراء على مدى أكثر من عام ونصف".وأضاف، أن "الزيارة ستتطرق كذلك لمساعي الحكومة في تحسين البيئة الاقتصادية وتطرح مجالات الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وكذلك المشروع الواعد للدولة العراقية في مجال البتروكيمياويات عبر صندوق التنمية العراقي الذي سيطرح مشاريع عديدة وهو يستهدف شركاء ومستثمرين للمشاركة فيها".وتابع، أن "رئيس الوزراء يؤسس إلى مسار جديد وهو طريق السلام وبناء التنمية وكذلك طرح طريق التنمية وطرح مساراته والنموذج الاقتصادي على الحكومة الأمريكية وكذلك الشركات الأمريكية والنقاش حول هذا المشروع الإستراتيجي الكبير الذي هو ليس مرتبطا فقط بالعراق أو المنطقة وإنما مرتبط بالعالم".ولفت، إلى أن "رئيس الوزراء عمل كذلك على ملف إستراتيجي يخص الإصلاح المالي وخصص فريقا اقتصاديا وماليا ومصرفيا يعمل معه ليل نهار خلال الأشهر الماضية ونجح في وضع خريطة طريق للمصارف الحكومية وكذلك نجح في حوكمة إدارة النقد الأجنبي وحركته داخل العراق بالتعاون مع البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع وزارة المالية والمصارف الحكومية والأهلية وهذا بالتالي سيتم تناوله في الحوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية لبيان موقف وخطوات الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي من جهة والخطوات الإصلاحية المقبلة والتي هي عبارة عن حزم كبيرة تطلق بين الحين والآخر".