الإطار التنسيقي يؤكد دعمه الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السوداني في واشنطن

2024-04-15 18:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، دعمه الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السوداني في زيارتهم الى واشنطن.

وقال بيان للاطار، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها المنطقة يعيش العراق استقراراً واضحاً في ظل تضافر جهود الشعب والسلطات والمؤسسات المعنية، ويتطلع الى بناء علاقات دولية متينة لاستكمال استراتيجية التنمية من خلال توطيد تلك العلاقات على اسس صحيحة تعتمد السيادة الكاملة للقرار العراقي والمصالح المتبادلة مع الدول".

واضاف، انه "من هنا تأتي زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي نأمل ان تحرز تقدما في العلاقة ما بين العراق وامريكا، على المستويات المختلفة وخصوصا الطاقة والاستثمار والاقتصاد والتكنولوجيا، ونؤكد دعمنا الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السوداني".

واشار الى اننا "نتطلع الى دور عراقي يحقق إيقاف العدوان على غزة، وعدم اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وان تؤسس الزيارة لشراكة ثنائية استراتيجية مستدامة مع الولايات المتحدة خصوصا بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، والاستعداد لجدولة الانسحاب ورغبة العراق في بناء علاقات ثنائية مع الاطراف الاساسية في التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وان تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه".