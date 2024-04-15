الإطار التنسيقي: نؤكد دعمنا الكامل لزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن

2024-04-15 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، دعمه الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن.وقال بيان للإطار التنسيقي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه"في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها المنطقة يعيش العراق استقراراً واضحاً في ظل تضافر جهود الشعب والسلطات والمؤسسات المعنية".وأضاف البيان، أن" العراق يتطلع الى بناء علاقات دولية متينة لاستكمال استراتيجية التنمية من خلال توطيد تلك العلاقات على أسس صحيحة تعتمد السيادة الكاملة للقرار العراقي والمصالح المتبادلة مع الدول".وأشار الى، أن" زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نأمل ان تحرز تقدما في العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة ، على المستويات المختلفة وخصوصا الطاقة والاستثمار والاقتصاد والتكنولوجيا".واكد الإطار بحسب البيان" الدعم الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السوداني، والتطلع الى دور عراقي يحقق إيقاف العدوان على غزة، وعدم اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وان تؤسس الزيارة لشراكة ثنائية استراتيجية مستدامة مع الولايات المتحدة خصوصا بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، والاستعداد لجدولة الانسحاب ورغبة العراق في بناء علاقات ثنائية مع الأطراف الأساسية في التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وأن تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه".