رئيس الوزراء: اتفاقية الإطار الإستراتيجية تمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة

2024-04-15 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان اتفاقية الإطار الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد اللقاء الذي جرى في مقر إقامة سيادته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، البحث في جهود إرساء الأسس لعلاقات مشتركة طويلة الأمد، وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، واللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين البلدين".وأضاف البيان، "كما جرى البحث في عدد من الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية، خصوصاً في مجالات الطاقة، وإمكانية توسعة الشراكة مع القطاع الخاص العراقي في مجالات مهمة للسوق العراقية، والتعاون على مختلف الصعد التي تصبّ في صالح البلدين".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التفاهم الثنائي في ما يتعلق بالعديد من القضايا"، مشدداً على أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة".وتابع البيان، أن "اللقاء شهد أيضا التباحث في أهمّ قضايا المنطقة، وما يجري في غزّة"، إذ جدد السوداني "موقف العراق الواضح من العدوان"، مؤكداً "المسؤولية المشتركة القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين العزّل، وأهمية دعم الجهود الساعية إلى منع اتساع الصراع، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا بين صفوف الشعب الفلسطيني".من جانبه، "رحّب بلينكن بزيارة رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً "دعم الإدارة الأمريكية مواقف العراق في المنطقة"، كما أكد ان "الإدارة الأمريكية "تساند وتدعم وجود عراق قوي ديمقراطي، يدعم جهود الاستقرار الإقليمي والدولي، وخطوات العراق بتطوير العلاقات مع دول الجوار".وأشار بلينكن إلى أن "واشنطن تدعم خطوات العراق التنموية والإصلاحية، والاتجاه نحو استثمار الغاز وتطوير قطاع الطاقة والبنى التحتية، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى المزيد من التعاون بين البلدين".