OpenAI تفتتح أول مكتب لها في آسيا في اليابان

2024-04-15 18:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افتتحت شركة OpenAI التكنولوجية الناشئة للذكاء الاصطناعي، أول مكتب آسيوي لها في طوكيو باليابان حيث يهدف مطور ChatGPT إلى توسيع حضوره العالمي. وبالمناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، في بيان نشر يوم الأحد: نحن متحمسون لوجودنا في اليابان التي تتمتع بتاريخ غني من الأشخاص والتكنولوجيا الذين يجتمعون معاً لفعل المزيد. وتابع ألتمان نحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيعمل على تسريع العمل من خلال تمكين الأشخاص ليكونوا أكثر إبداعاً وإنتاجية، مع تقديم قيمة إضافية للصناعات الحالية والمستقبلية التي لم يتم تصورها بعد. تسعى الشركة الناشئة، التي أثارت حماس المستهلكين منذ إطلاق روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعيالتوليدي تشات جيبي تي في أواخر عام 2022، إلى خلق مصادر جديدة للدخل على مستوى العالم. ولتحقيق هذا الهدف، استضاف ألتمان والرئيس التنفيذي للعمليات براد لايت كاب هذا الشهر المئات من المديرينالتنفيذيين في قائمة فورتشن 500 للترويج لأعمال وأنشطة الشركة، حسبما ذكرت رويترز، وتضم قائمة فورتشن500 أكبر الشركات في الولاياتالمتحدة، والتي يتم تصنيفها حسب إيراداتها السنوية. وكجزء من هذه الخطوة، قامت الشركة بتعيين تاداو ناغازاكي رئيساً جديداً لشركة OpenAI Japan، وهو سيترأس أعمال الشراكة التجارية والسوقية. تم اختيار طوكيو بسبب ريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا، وثقافة الخدمة، والمجتمع الذي يحتضن الابتكار، بحسب بيان الشركة. وجاء في البيان: كخطوة أولى في التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة، فإننا نوفر للشركات المحلية إمكانية الوصول المبكر إلى نموذج GPT4 المخصص المحسّن خصيصًا للغة اليابانية. وأضافت: يوفر هذا النموذج المخصص أداءً محسنًا في ترجمة وتلخيص النص الياباني، وهو فعال من حيث التكلفة، ويعمل بشكل أسرع بما يصل إلى 3 مرات من سابقه. وقالت الشركة إن الشركات اليابانية مثل دايكن وتويوتا وكذلك الحكومات المحلية تستخدم ChatGPT لتحسين كفاءتها. العام الماضي، التقى ألتمان برئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وذكر أنه كان يتطلع إلى فتح مكتب جديد في اليابان.