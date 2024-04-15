توضيح بشأن "الكلاب السائبة" في مدرج مطار بغداد الدولي

2024-04-15 19:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية بوزارة النقل، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، توضيحا بشأن مقطع فيديو لـ"كلاب سائبة" في مدرج مطار بغداد الدولي والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان للشركة، تلقته "بغداد اليوم": "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلاب سائبة في محيط مدرج مطار بغداد الدولي، وبهذا الخصوص نود أن نبين للرأي العام أن هذا المقطع قديم منذ عهد الحكومة السابقة، وجرت اعادة ترويجه من قبل بعض الجهات التي تحاول الاساءة لإسم وسمعة الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية".

واضاف: "ننوّه بأن شركتنا دشنت ومنذ تسلمها ادارة مطار بغداد الدولي حملات تأهيلية في مختلف اروقة المطار، ومن بينها مكافحة حالة الكلاب السائبة في محيط ومدارج المطار من قبل فرق مختصة، ونؤكد اننا لم نزل نبذل جهودا كبيرة لاظهار مطار بغداد الدولي بالصورة الحضارية المناسبة واللائقة، وقد اتخذنا في هذا الصدد عدة خطوات للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين".