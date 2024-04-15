رئيس الوزراء يلتقي بايدن في البيت الأبيض

2024-04-15 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن".