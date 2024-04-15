2024-04-15 20:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، (15 نيسان 2024)، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال السوداني خلال اللقاء "نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة".

وأضاف السوداني "زيارتنا الى امريكا تأتي في وقت حساس تظهر اهمية العلاقات بين البلدين".

وخاطب السوداني بايدن بالقول: سننقل العلاقة العسكرية الى الشراكة الشاملة معكم وزيارتي تؤكد اهمية العلاقة".

وبين "زيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق" مضيفا "زيارتنا إلى واشنطن لها أهمية في تأريخ العلاقة بين البلدين".

ونوه السوداني الى، ان "الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين البلدين".

من جانبه قال بايدن ان الولايات المتحدة "ملتزمة بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق".

وأضاف "عازمون على تجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط".



