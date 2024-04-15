السوداني: نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة.. وبايدن: ملتزمون بمصالح العراق
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.
رئيس الوزراء: نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة
رئيس الوزراء: زيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق
رئيس الوزراء: زيارتنا إلى واشنطن لها أهمية في تأريخ العلاقة بين البلدين
رئيس الوزراء: الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة
رئيس الوزراء: النصر على داعش الإرهابي مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء
رئيس الوزراء: العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية
رئيس الوزراء: سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي
رئيس الوزراء: سنلتزم بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة
رئيس الوزراء: حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية
رئيس الوزراء: وجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات
رئيس الوزراء: ملتزمون تجاه مختلف القضايا وخصوصاً ما يحصل في المنطقة
رئيس الوزراء: نتفق على مبادئ القانون الدولي
رئيس الوزراء: نرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء
رئيس الوزراء: يهمنا كثيراً إيقاف الحرب المدمرة في غزة
رئيس الوزراء: نأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس
رئيس الوزراء: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية
رئيس الوزراء: نريد وقف اتساع الصراع في المنطقة
بايدن: ملتزمون بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق
رئيس الوزراء: نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة
بايدن: عازمون على تجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط