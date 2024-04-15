السوداني: نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة.. وبايدن: ملتزمون بمصالح العراق

2024-04-15 20:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

رئيس الوزراء: نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة

رئيس الوزراء: زيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق

رئيس الوزراء: زيارتنا إلى واشنطن لها أهمية في تأريخ العلاقة بين البلدين

رئيس الوزراء: الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة

رئيس الوزراء: النصر على داعش الإرهابي مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء

رئيس الوزراء: العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية

رئيس الوزراء: سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي

رئيس الوزراء: سنلتزم بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة

رئيس الوزراء: حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية

رئيس الوزراء: وجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات

رئيس الوزراء: ملتزمون تجاه مختلف القضايا وخصوصاً ما يحصل في المنطقة

رئيس الوزراء: نتفق على مبادئ القانون الدولي

رئيس الوزراء: نرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء

رئيس الوزراء: يهمنا كثيراً إيقاف الحرب المدمرة في غزة

رئيس الوزراء: نأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس

رئيس الوزراء: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

رئيس الوزراء: نريد وقف اتساع الصراع في المنطقة

بايدن: ملتزمون بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق

رئيس الوزراء: نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة

بايدن: عازمون على تجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط