المندلاوي: قانون ذوي الإعاقة منجز فريد وعلامة فارقة لدعم حقوق هذه الشريحة

2024-04-15 20:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، السيد محسن المندلاوي، ان تشريع قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتي كانت ثمرة لجهود طويلة واجتماعات مستمرة من قبل رئاسة المجلس ولجنة العمل بصورة شخصية واللجان الساندة الاخرى ، واصفا إياه بالمنجز الفريد و الكبير الذي سيشكل علامة فارقة في دعم حقوق هذه الشريحة .

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة اليوم ولقاءه ممثلين عن شريحة ذوي الإعاقة، لبحث تفاصيل بنود قانون التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ المصوت عليه اليوم.

وبارك المندلاوي لشريحة اصحاب الهمم من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تشريع هذا القانون وتضمينه الكثير من الامتيازات المعنوية والمادية، والتي كفلت مشاركتهم الكاملة في شتى مجالات الحياة دون تمييز، من خلال تنظيم هيئة خاصة تُدير شؤونهم ورعايتهم من جميع وزارات ومؤسسات الدولة.

ودعا رئيس مجلس النواب بالنيابة الحكومة إلى سرعة تطبيق القانون، وتأمين مراكز خاصة للتأهيل متطورة مع التكنولوجيا الحديثة لهذه الشريحة، مُجددا شكره لرئاسة واعضاء لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني ، و اللجان المعنية الاخرى ، فضلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، والجهات ذات الصلة، لما بذلوه من جهود استثنائية لدعم هذه الشريحة العزيزة وتشريع القانون الذي يكفل كامل حقوقهم.

المكتب الإعلامي

لرئيس مجلس النواب بالنيابة

٢٠٢٤/٤/١٥