شركة Meta تغلق منصة Threads في تركيا

2024-04-15 20:08:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة Meta Plattform، الاثنين، أنها ستغلق منصة Threads للتواصل الاجتماعي مؤقتاً في تركيا اعتباراً من يوم 29 نيسان الجاري، وذلك امتثالاً لأمر مؤقت من هيئة المنافسة التركية. وقالت الشركة في منشور إنه لن يكون هناك أي تأثير على منصات وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى المملوكة لها بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب في تركيا. وفرضت هيئة المنافسة التركية الشهر الماضي إجراء مؤقتاً على شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بهدف منع تبادل البيانات بين منصتي إنستغرام وثريدز أثناء التحقيق في احتمال إساءة استخدام موقف الشركة المهيمن في السوق.