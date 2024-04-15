2024-04-15 20:12:09 - المصدر: منصة إيشان

انطلق اليوم الاثنين، معرضاً استعادياً لأعمال شيخ النحاتين العراقيين محمد غني حكمت في العاصمة بغداد، على قاعة “ذا غاليري” بالتعاون مع أولاده. ويعد محمد غني حكمت من أبرز النحاتين العرب، وصاحب العدد الأكبر من الأعمال الفنية في بغداد. وتضمن المعرض الاستعادي، عرضاً لأهم الأعمال التي نحتها شيخ النحاتين، فضلاً عن منحوتات تعرض لأول مرة في […]

ظهرت المقالة لأول مرة في بغداد.. معرض يذّكر العراقيين بإرث شيخ النحاتين محمد غني حكمت أولاً على Eishan.