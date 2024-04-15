2024-04-15 20:12:09 - المصدر: منصة إيشان

اكد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، دعمه الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السوداني في زيارتهم الى واشنطن. وقال بيان للاطار، تلقته “إيشان”، انه “في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها المنطقة يعيش العراق استقراراً واضحاً في ظل تضافر جهود الشعب والسلطات والمؤسسات المعنية، ويتطلع الى بناء علاقات دولية متينة لاستكمال استراتيجية التنمية من خلال […]

ظهرت المقالة “الانسحاب والسيادة”.. بيان من الإطار التنسيقي يستبق لقاء السوداني ببايدن أولاً على Eishan.