2024-04-15 20:12:09 - المصدر: منصة إيشان

يمثل القصف الأخير بالطائرات دون طيار والصواريخ والذي استمر 5 ساعات، نقطة تحول مهمة في الصراع المفتوح بين إيران وإسرائيل؛ ما يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وقالت صحيفة “التايمز” اللندنية، إن هذا العدوان العلني من جانب إيران، الذي اتسم سابقًا بالعمليات السرية والتخريب، يؤكد تحول ما يسمى بمحور المقاومة من مجرد ميليشيات وكيلة […]

ظهرت المقالة “5 ساعات زلزلت إسرائيل”.. تقرير بريطاني: الشرق الأوسط بمخاض “جديد” بعد الرد الإيراني أولاً على Eishan.