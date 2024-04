2024-04-15 20:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: احيا حزب الدعوة الاسلامية في ذي قار الذكرى ال 44 لرحيل اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر واخته العلوية بنت الهدى في قاعة السفراء وسط الناصرية. انتهى.

