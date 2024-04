مجلس ذي قار يخول المحافظ بتوقيع محاضر الاراضي السكنية الموزعة سابقا

2024-04-15 20:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية :خول مجلس محافظة ذي قار المحافظ مرتضى الابراهيمي للتوقيع على محاضر وجبات قطع الاراضي السابقة وبتصويت كل الاعضاء. رئيس المجلس عبد الباقي العمري اكد خلال الجلسة التي حضرها تلفزيون الناصرية أن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي وجه طلب لمجلس المحافظة يطلب فيه تخويله للتوقيع على المحاضر السابقة.واضاف،...

