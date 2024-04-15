2024-04-15 21:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم اليوم الاثنين، بمقرِ الاتحاد لمناقشةِ الاعتراض المقدم من قبل نادي الكرمة الرياضي إلى الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم بالعدد (51) المؤرخ (5/4/2024) ضد نادي سامراء الرياضي لإشراكهم اللاعب (كرار عيد باني) الذي يحمل الرقم (40) في مباراتهم التي جرت بتاريخ (5/4/2024) على ملعبِ نادي سامراء.

وبينت أن اللاعبَ هو في نادي حيفا الرياضيّ وانتقل بطريقة الإعارة الى نادي الناصرية الرياضّي، وخلال فترةِ الانتقالات الشتوية انتقل اللاعب بكتاب استغناء الى نادي سامراء الرياضي، وهذا مخالفٌ للوائح والتعليمات، فكان يجب أن يقوم نادي الناصرية بإعادةِ اللاعب الى نادي حيفا الرياضي، وبعدها يحصل اللاعبُ على كتاب استغناء أو إعارة الى نادي سامراء الرياضي.

واطلعت اللجنة على كتاب إعارة اللاعب (كرار عيد باني) الى نادي الناصرية الرياضيّ للموسم الحالي للفترة من (1/10/2023) ولغاية (1/7/2024) والمرسل من نادي حيفا الرياضي إلى الاتحاد العراقيّ لكرة القدم/ لجنة المسابقات بالعدد (482) المؤرخ (30/9/2023)، عليه فقد تبين للجنة أن نادي سامراء الرياضي لم يطالب اللاعب بجلب استغناء من ناديه السابق (نادي حيفا الرياضي)، وبالتالي يكون قد وقعَ في مخالفةٍ، وكذلك اللاعب قد وقع في مخالفة لأنه لم يرجع الى ناديه السابق (نادي حيفا الرياضي) ويجلب استغناء لنادي سامراء. عليه ولما تقدم قررت اللجنة:

1.عدّ نادي سامراء الرياضيّ خاسراً (0-3) أمام نادي الكرمة الرياضي في مباراتهم التي جرت بتاريخ (5/4/2024)، وذلك استنادا لأحكام المادة (8/ع) من لائحةِ المسابقات بدلالة المادة (37) من لائحة الانضباط .

2.حرمان اللاعب (كرار عيد باني) لمدة عام من اللعب، وحرمانه من أي نشاط رياضي، وإحالة ملفه الى لجنة شؤون اللاعبين بعد إكماله فترة تنفيذ العقوبة استنادا لأحكام المادة (65/1) من لائحة الانضباط.

3.توجيه عقوبة لفت النظر إلى نادي الناصرية لعدم إعادة اللاعب في أعلاه الى ناديه المعار منه (نادي حيفا) استنادا لأحكام المادة (37/4) من لائحةِ الانضباط.