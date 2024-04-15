التعادل يحسم لقاء دهوك والكرخ في دوري نجوم العراق

2024-04-15 21:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك، يوم الاثنين، مع ضيفه فريق الكرخ سلبيا من دون أهداف، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة الخامسة عصراً.

وشهد اللقاء غياب جماهيري على المدرجات بسبب العقوبة الاتحادية التي طالت جمهور دهوك بعد احداث الشغب في مباراة دهوك والقوة الجوية.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من، حكم وسط علي حسين علي، وباسم مزهر مساعد أول، وأحمد حمدان مساعد ثاني ، ومحمد صادق حكم رابع ، ومهند مناف حكم "فار".