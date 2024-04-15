2024-04-15 21:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنهى الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم الترتيباتَ كافة اللازمة لإقامةِ المُباراةِ النهائية لبُطولةِ كأس الاتحاد الآسيويّ / الغرب التي سيضيّفها ملعبُ كربلاء غداً الثلاثاء في تمام الساعةِ السابعة مساءً والتي ستجمع فريقي العهد اللبناني والنهضة العماني.

وقال الأمينُ العامّ للاتحاد محمد فرحان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحادَ أنهى، في وقتٍ مبكرٍ، الأمورَ اللوجستيّة كافة الخاصة بالفريقين"، مبيناً أن "إدارتي الفريقين قدّمتا شكرهما وتقديرهما العالي للجُهودِ التي بذلها اتحادُ الكرة في سبيل تأمينِ تلك الأمور التي ستساهم في موضوعِ الاستضافة، لاسيما فريق العهد صاحب الأرض المُفترضة".

وأضاف: إن اليوم الاثنين شهدَ إقامةَ المؤتمرين التنسيقيّ والإعلاميّ".

وأوضح، أن "الاتحادَ سمّى، في وقتٍ مبكرٍ، المنسقَ العامّ للمباراةِ، والإعلامي والأمني، والذين بذلوا جهوداً كبيرةً بغية إظهار المباراةِ بالشكلِ المطلوبِ الذي يعكس قدرتنا على استضافةِ المباريات حتى إن لم يكن العراقُ طرفاً فيها".

ودعا الأمينُ العام الجمهورَ الكربلائيّ إلى الحُضورِ، ودعم الاستضافة العراقيّة للمُباراةِ النهائية لغرب القارةِ الآسيويّة.

يشار إلى أن فريقَ العهد اللبناني سيرتدي الزي الأصفر الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الأسود الكامل، بينما يرتدي فريق النهضة العمانيّ القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء، وحارس مرماه الأحمر الكامل، ويقود المباراة طاقمُ تحكيم سعودي.