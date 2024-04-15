2024-04-15 21:30:09 - المصدر: منصة إيشان

التقى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين في عمَّان، رئيس جمهوريَّة العراق عبد اللَّطيف رشيد، الذي يُجري زيارة رسميَّة إلى المملكة تستمرُّ ليومين. وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، أن الخصاونة أكَّد خلال اللِّقاء “المكانة الخاصَّة لجمهوريَّة العراق وقيادتها وشعبها، في وجدان الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يشيد بموقف ملك الأردن تجاه فلسطين وقضيتها أولاً على Eishan.