2024-04-15 21:30:09 - المصدر: منصة إيشان

رأى رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن نتائج زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم التطرق فيها لانسحاب القوات الأميركية من العراق. وكتب الشمري في منشور له عبر “فيسبوك”، “نتائج زيارة واشنطن.. لا انسحاب من العراق، والفكرة أصبحت من الماضي”. ويخوض العراق مفاوضات عالية المستوى عبر لجان عسكرية بين […]

ظهرت المقالة الشمري عن نتائج زيارة واشنطن: لا انسحاب من العراق والفكرة أصبحت من الماضي أولاً على Eishan.