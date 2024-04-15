2024-04-15 21:30:09 - المصدر: منصة إيشان

ألتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، (15 نيسان 2024)، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقال السوداني خلال لقاء متلفز بحسب ما نقلته القناة الرسمية، تابعته “إيشان”: “نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة، وزيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق، […]

ظهرت المقالة السوداني لبايدن: أريد النهوض بواقع العراق وخدماته.. هذا أساس زيارتي لواشنطن أولاً على Eishan.