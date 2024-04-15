رشيد لرئيس الوزراء الأردني: ضرورة توحيد الجهود لإيقاف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

2024-04-15 21:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الأردني

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين 15 نيسان 2024 في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، رئيس الوزراء الأردني السيد بشر الخصاونة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث القضايا والمستجدات الإقليمية والعربية والدولية وفي طليعتها التطورات الجارية في قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان مستمر، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة توحيد الجهود لإيقاف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء معاناته وإيصال المساعدات له ومنحه الحق في تقرير مصيره في إنشاء دولته وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد فخامته ضرورة دعم المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية والإسلامية في هذه الظروف الصعبة من أجل إنهاء المشاكل في المنطقة وترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار فخامة الرئيس إلى نجاح المباحثات التي عقدت بين الجانبين، مشيداً بمستوى التعاون الذي تقدمه الأردن على طريق تطوير العلاقات مع العراق والارتقاء بها لتشمل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والبيئة والطاقة وبما يخدم تطلعات ومصالح البلدين.

كما تناول اللقاء أيضاً، العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة بين الشعبين العراقي والأردني، حيث أثنى فخامته على التنسيق والتعاون الثنائي تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية .

بدوره ، جدد رئيس الوزراء الأردني دعم بلاده للعراق في جهوده المتواصلة لتدعيم الأمن والاستقرار، موضحاً رغبة المملكة في أن يكون العراق قوياً ومستقراً وموحداً.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

