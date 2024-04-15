2024-04-15 22:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- الأنبار

أكد مدير مرور الأنبار العميد عامر شرقي، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، أن المديرية ستقوم بنصب رادارات في الوقت القريب العاجل على الطرق الخارجية والداخلية.

وقال شرقي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بانتظار الموافقة الرسمية من مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية للمباشرة بنصب الرادارات الثابتة والمتحركة على الطرق الخارجية".

وأضاف: "سنفعل هذا الإجراء في الفترة المقبلة بهدف تقليل حوادث السير وخاصة في الطريق الرابط بين مركز مدينة الرمادي وأقضية المنطقة الغربية، التي باتت تتكرر بشكل يومي".

وصباح اليوم أعلن عن مصرع 9 أشخاص بحادث سير على الطريق الرابط بين هيت وحديثة غربي في محافظة الأنبار في مشهد تكرر كثيرا خلال الأيام الماضية.

ويؤكد السكان المحليون ان الطريق عبارة عن سايد واحد باتجاهين، فيما انتقد مراقبون موقف التوجه نحو نصب رادارات السرعة بدلا من تهيئة طريق ملائم كطريق خارجي.