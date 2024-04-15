قطر‎ الأولمبي يفوز على نظيره الإندونيسي بهدفين دون رد

2024-04-15 22:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واع‎استهل منتخب قطر الأولمبي مشواره في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 والتي تنظمها قطر بالفوز، اليوم الاثنين، بنتيجة 2-0 أمام نظيره الإندونيسي في الجولة الأولى عن المجموعة الأولى للمسابقة.‎وحاول منتخب "العنابي" الأولمبي الوصول إلى شباك منافسه الإندونيسي منذ بداية اللقاء، ولكن جميع محاولاته اصطدمت بصلابة دفاع المنافس الذي استبسل في الذود عن مرماه.‎وتمكن منتخب قطر الأولمبي من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بعد تسجيله لركلة جزاء عن طريق لاعبه خالد علي في الدقيقة (45+1).‎وأكد منتخب قطر الأولمبي انتصاره في الشوط الثاني بتسجيله هدفًا ثانيا من ركلة حرة مباشرة سددها لاعبه أحمد الراوي في الدقيقة (54).وبهذا الانتصار، نجح منتخب "العنابي" الأولمبي في تصدر مجموعته الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط، بينما المنتخبان الأردني والأسترالي في المرتبة الثانية مناصفة بينهما بنقطة واحدة، فيما قبع منتخب إندونيسيا الأولمبي في المركز الرابع والأخير برصيد خالٍ من النقاط.