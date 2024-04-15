انطلاق اجتماعات أعمال اللجنة التنسيقية العليا HCC بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

2024-04-15 22:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنطلقت اليوم الإثنين، (15 نيسان 2024)، اجتماعات أعمال اللجنة التنسيقية العليا HCC بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي.

و ترأس وفد العراق بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن".

ويسعى العراق والولايات المتحدة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين وعدم اقتصارها على التعاون الأمني.



