حتى الفجر.. الحالة الجوية الرطبة تنهي آخر ساعاتها في 6 مناطق عراقية قبل الرحيل

2024-04-15 22:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تودع محافظات العراق كافة حالة عدم الاستقرار الجوي، فيما تتبقى نهايات الحالة في 6 محافظات حتى فجر الثلاثاء اي بعد ساعات من الان.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "السحب الرعدية تتواجد في اجواء مدن البلاد التي تتأثر بمنخفضات جوية في الطبقات القريبة من سطح الارض لكنها تفتقد لتيار غربي في الطبقات العليا وهذا تسبب في ضعف الرطوبة البنائية اللازمة لتوليد حالة عدم استقرار لوقوع البلاد في الجانب الايسر لتأثير المنخفض المتواجد في الطبقات العليا".

وأضاف ان "تكونات من السحب الممطرة متوقعة لما تبقى من هذه الليلة لغاية فجر غد في البصرة وبادية السماوة ومناطق من نينوى وصلاح الدين والانبار وبعض مناطق متفرقة من مدن الجنوب".

واشار الى ان "يوم غد سيكون هناك ضعفا واضحا في التكونات وشبه استقرار يتخلله ظهور سحبا على ارتفاعات مختلفة لا نتوقع ان يكون لها تأثير من ناحية الأمطار عدا بعض الأمطار في مناطق من مدينة البصرة خلال ساعات الصباح".