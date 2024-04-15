السيد الصدر يدعو إلى التنسيق مع السعودية لإعادة بناء قبور أئمة البقيع

2024-04-15 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إلى التنسيق مع الحكومة السعودية لإعادة بناء قبور أئمة البقيع(عليهم السلام).وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة "إكس"، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد ما رأينا من تغيير في سياسات المملكة العربية السعودية وما حدث من انفتاح كبير فيها ونبذ للتشدد في أروقتها على يد ولي العهد السعودي الأخ محمد بن سلمان المحترم أجد ذلك فرصة لتذكيرهم بإعادة بناء قبور أئمة البقيع روحي لهم الفداء وخصوصا ونحن في ذكرى تهديمها على يد بعض المتشددين آنذاك".وأدناه نص التغريدة: