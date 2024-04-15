مصرف الرافدين يعلن إصدار سندات إنجاز للمواطنين
2024-04-15 23:12:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلن مصرف الرافدين ، عن إصدار سندات إنجاز للمواطنين.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تماشيا مع توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ، يعلن مصرف الرافدين عن اصدار سندات انجاز للمواطنين ، ويكون طرح سندات انجاز بفئتين الاولى بفئة مبلغ (٠٠٠ ،٥٠٠) دينار ( خمسمائة الف دينار) بفائدة سنوية (٦،٥٪) تدفع كل ستة اشهر لاجل سنتين والثانية بمبلغ (١،٠٠٠،٠٠٠)دينار( مليون دينار) بفائدة سنوية (٨،٥٪) تدفع كل ستة اشهر لاجل اربع سنوات".
وأشار الى ان "البيع يستمر لمدة شهر وقد بدأ بتاريخ 15-4-2024 ولغاية 15-5-2024 وذلك من خلال فروع المصرف المنتشرة ببغداد والمحافظات" .
أعلن مصرف الرافدين ، عن إصدار سندات إنجاز للمواطنين.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تماشيا مع توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ، يعلن مصرف الرافدين عن اصدار سندات انجاز للمواطنين ، ويكون طرح سندات انجاز بفئتين الاولى بفئة مبلغ (٠٠٠ ،٥٠٠) دينار ( خمسمائة الف دينار) بفائدة سنوية (٦،٥٪) تدفع كل ستة اشهر لاجل سنتين والثانية بمبلغ (١،٠٠٠،٠٠٠)دينار( مليون دينار) بفائدة سنوية (٨،٥٪) تدفع كل ستة اشهر لاجل اربع سنوات".
وأشار الى ان "البيع يستمر لمدة شهر وقد بدأ بتاريخ 15-4-2024 ولغاية 15-5-2024 وذلك من خلال فروع المصرف المنتشرة ببغداد والمحافظات" .