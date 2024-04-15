مصرف الرافدين يعلن إصدار سندات إنجاز للمواطنين

2024-04-15 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مصرف الرافدين ، عن إصدار سندات إنجاز للمواطنين.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تماشيا مع توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ، يعلن مصرف الرافدين عن اصدار سندات انجاز للمواطنين ، ويكون طرح سندات انجاز بفئتين الاولى بفئة مبلغ (٠٠٠ ،٥٠٠) دينار ( خمسمائة الف دينار) بفائدة سنوية (٦،٥٪؜) تدفع كل ستة اشهر لاجل سنتين والثانية بمبلغ (١،٠٠٠،٠٠٠)دينار( مليون دينار) بفائدة سنوية (٨،٥٪؜) تدفع كل ستة اشهر لاجل اربع سنوات".وأشار الى ان "البيع يستمر لمدة شهر وقد بدأ بتاريخ 15-4-2024 ولغاية 15-5-2024 وذلك من خلال فروع المصرف المنتشرة ببغداد والمحافظات" .