2024-04-15 23:30:10 - المصدر: منصة إيشان

نشر محلل سياسي ضمن الوفد الذي يرافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، لوكيشن إقامته في واشنطن بكروب على منصة واتساب. وأرسل المحلل والسياسي حمزة مصطفى موقع إقامة الوفد العراقي في واشنطن إلى كروب “نخبة بلاد الرافدين” في واتساب. ويضم كروب الواتساب مجموعة من السياسيين والإعلاميين والصحفيين، داخل العراق وخارجه. ولم يحدد مصطفى، […]

ظهرت المقالة محلل سياسي ضمن الوفد ينشر “لوكيشن السوداني” في واشنطن بكروب واتساب أولاً على Eishan.