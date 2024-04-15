2024-04-15 23:30:10 - المصدر: منصة إيشان

تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن وجود رد إسرائيلي على القصف الإيراني الذي استهدف الأراضي المحتلة رداً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في خبر لها: “هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي”. فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن ”سلاح الجو […]

ظهرت المقالة إعلام عبري يؤكد وجود رد إسرائيلي على إيران: سيبقى موعده “سرياً” أولاً على Eishan.