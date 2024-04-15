2024-04-15 23:30:10 - المصدر: منصة إيشان

في أول موقف على الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ولقاء المؤسسات الفاعلة ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، رأت حركة “المقاومة الإسلامية”، النجباء أن الموقف الحكومي ما زال ضبابياً بما يتعلق بملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. وفي حديث خص به “إيشان”، قال الناطق باسم النجباء، حسين الموسوي، […]

ظهرت المقالة عبر “إيشان”.. “المقاومة” تعلن موقفها من لقاء السوداني وبايدن: نخشى من “الأبواب المغلقة” أولاً على Eishan.