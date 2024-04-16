رئيس الجمهورية: ‏أكدنا خلال مباحثاتنا في الأردن أهمية زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة

2024-04-16 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، خلال مباحثاته في الأردن أهمية زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "اكدنا خلال مباحثاتنا في المملكة الاردنية الهاشمية أهمية زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الأمريكية، ونتطلع الى تحقيق نتائج إيجابية تخدم مصالح العراق وتؤدي الى المزيد من ترسيخ الامن والاستقرار".وأضاف، إن "العمل على تقوية علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة ستسهم في تعزيز مكانة العراق ودوره المحوري في حلحلة المشكلات التي تعاني منها منطقتنا."