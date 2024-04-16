السيد الحكيم: العراق الجديد منفتح على الجميع ويسعى لتوسيع دائرة المشتركات

2024-04-16 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أن العراق الجديد منفتح على الجميع ويسعى لتوسيع دائرة المشتركات.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "إلتقينا بمكتبنا وفداً من الجارة العزيزة تركيا ، ضم عدداً من الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي وكتاب الرأي ، وأشرنا إلى عمق العلاقة التاريخة التي جمعت الشعبين الصديقين والجارين المسلمين وأثر هذه العلاقة في أمن واستقرار المنطقة".وأكد، خلال اللقاء، أنّ "العراق الجديد عراق منفتح على الجميع ويسعى لتوسيع دائرة المشتركات وتقليص دائرة الخلافات" ، موضحا أنّ "ما بين العراق وتركيا الكثير من المشتركات على المستويات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية ، ودعونا إلى ثلاثية المياه والأمن والاقتصاد".وبين، أنّ "التجربة أثبتت حاجة المنطقة لإستقرار العراق" ، مشددا على "استثمار طريق التنمية لجعل العراق وتركيا على طريق التجارة العالمية".وتابع: أنّ "العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوق على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي" ، مبينا أنّ "حكومة السوداني حكومة خدمات ومسارها مسار الإعمار والتنمية وتحظى بمقبولية سياسية وشعبية" .عن أزمة غزة أكّدنا أهمية الموقف الإسلامي الموحد لمواجهة التحديات ، وايقاف الحرب واغاثة النازحين وإعمار المدينة ، وحملنا المجتمع الدولي مسؤولية ايقاف المجازر والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .