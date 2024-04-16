المرور تنفي نشر مركبات تحمل كاميرات لرصد المخالفات المرورية

2024-04-16 00:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت مديرية المرور العامة، مساء اليوم الإثنين، (15 نيسان 2024)، الأنباء عن نشر مركبات تحمل كاميرات لرصد المخالفات المرورية.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض الصفحات المغرضة حول قيام مديرية المرور العامة بنشر مركبات تحمل كاميرات لرصد المخالفات المرورية".

وأضافت، "اننا في الوقت الذي ننفي هذه الأخبار، نتمنى من المواطنين بالحصول عن أخبار مديرية المرور العامة من الصفحة الرسمية للمديرية وعدم تناقل الاخبار الكاذبة".