المرور العامة تنفي نشر مركبات تحمل كاميرات لرصد المخالفات المرورية

2024-04-16 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت مديرية المرور العامة، نشر مركبات تحمل كاميرات لرصد المخالفات المرورية.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما تناقلته بعض الصفحات المغرضة حول قيام مديرية المرور العامة بنشر مركبات تحمل كاميرات لرصد المخالفات المرورية".وأضافت، "اننا في الوقت الذي ننفي هذه الأخبار الكاذبة، نتمنى من المواطنين بالحصول عن أخبار مديرية المرور العامة من الصفحة الرسمية للمديرية وعدم تناقل الاخبار الكاذبة".