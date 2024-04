2024-04-16 00:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اصدر محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اوامر بتغيير مناصب ادارية رفيعة في مديرية بلدية الناصرية شملت المعاون الاداري ومسؤولي بعض الاقسام. انتهى.

The post بالوثيقة: محافظ ذي قار يجري تغييرات في مناصب بمديرية بلدية الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.