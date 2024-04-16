2024-04-16 00:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةتصوير – حمادة البغداديأقامت نقابة الفنانين العراقيين، معرضاً للصور للفنان الراحل علي جمعة.وقال نقيب الفنانين العراقيين مدير عام دائرة السينما والمسرح جبار جودي العبودي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الراحل علي جمعة طاقة شابة واعدة، خسرناه في الغربة"، مؤكداً أن " النقابة اقامت على قاعتها الرئيسة معرضا للصور للفنان الراحل، بالتنسيق مع شقيقه الفنان المسرحي كريم جمعة".وأضاف، أن "هذا المعرض يعد نوعاً من تكريم العراق لأبنائه الذين شتتهم الحروب والحصار – العقوبات الدولية والإرهاب".من جهته ذكر الفنان كريم جمعة، " توفي علي في الدنمارك، منذ عام، وقد جمعنا في المعرض ما إستطعنا من لوحاته المنتشرة بين دول العالم"، لافتاً الى أن " الأعمال تروي أسى الغربة لونياً".من جانبها، نوهت أمينة الشؤون التشكيلية في مجلس النقابة كريمة هاشم البيضاني، "عرفنا علي جمعة، طالباً في كلية الفنون جامعة بغداد، غادرها عند المرحلة الثالثة مهاجراً؛ ليعمل أستاذاً للرسم في المعاهد العالمية، مواصلة: "فأية موهبة خارقة يتمتع، أهلته للعمل أستاذاً عالمياً، وهو لم يتم البكلوريوس، فنان متفرد ومتمرد، خسرته الثقافة العراقية على صعيدي الداخل والخارج".بدورها، أوجزت الفنانة ليزا شاكر: ان "أعمال فائقة الحرفية، لوحات رائعة وتخطيطات ساحرة".